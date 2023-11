Vibrant Aktie: War das schon alles?

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktakteure in Bezug auf Vibrant in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Entwicklungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Vibrant daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche "Luftfracht und Logistik" erzielte Vibrant in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,46 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -9,01 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Vibrant in diesem Vergleich um -17,45 Prozent unterperformt hat. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor hatte Vibrant eine mittlere Rendite von -3,07 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass das Unternehmen 23,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Vibrant herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vibrant weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,17, was ebenfalls darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Vibrant-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Vibrant ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 261,26, was 656 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" bewertet werden (34,55). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht" ergibt.