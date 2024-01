Vibrant Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktienanalyse zeigt, dass Vibrant derzeit in einem Abwärtstrend ist, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,07 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,054 SGD liegt, was einer Abweichung von -22,86 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,06 SGD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt (-10 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält Vibrant ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche hat Vibrant in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,29 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Vibrant um 21,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Vibrant ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Vibrant keine wesentliche Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Auch die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Bewertung von Vibrant hin. Die Analyse ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird Vibrant auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.