Vibrant Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs des Unternehmens Vibrant hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -5,17 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -21,29 Prozent für Vibrant führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,8 Prozent im letzten Jahr, womit Vibrant 21,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung bei Vibrant betrachtet. Dabei stellten sie fest, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral", was darauf hindeutet, dass die Stimmung bezüglich Vibrant als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Vibrant-Aktie beträgt der aktuelle längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,07 SGD, was einer Abweichung von -22,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,054 SGD) entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Vibrant somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,06 SGD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt wird Vibrant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Vibrant festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder wurde eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.