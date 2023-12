Vibrant Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie von Vibrant derzeit um -13,33 Prozent vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -25,71 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Vibrant in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Vibrant als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 71,74 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Vibrant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,46 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -17,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 21,55 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.