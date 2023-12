Vibrant Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Vibrant beträgt derzeit 261,26, was 659 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Luftfracht- und Logistikbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt überbewertet ist. Demzufolge erhält Vibrant in dieser Angelegenheit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,052 SGD einen Abstand von -25,71 Prozent zum GD200 (0,07 SGD) hat, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, 0,06 SGD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -13,33 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Vibrant-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnittswert von 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau der Aktie beträgt 1,64 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luftfracht- und Logistikbranche (3,95) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vibrant-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Vibrant diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Vibrant insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.