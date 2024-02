Viavi Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Viavi-Aktie diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Viavi, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Viavi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,54 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,91 USD, was einem Unterschied von -6,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Anlass zur Sorge. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Viavi daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viavi einen Wert von 736 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,27) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet ist Viavi überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.