Viavi Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Viavi. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Was die Analysteneinschätzungen betrifft, so liegen in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um 34,06 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten darstellt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viavi derzeit einen Wert von 623 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Viavi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -0,82 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -21,73 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Viavi eine Unterperformance, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.