Viavi Aktie: Der absolute Knall!

Die Diskussionen über Viavi auf sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Viavi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,02 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -17,4 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 595,94 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Viavi schüttet niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird Viavi derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der Kurs der Aktie verläuft etwas über dem Trendsignal, was zu dieser Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".