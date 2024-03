Viavi Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite für Viavi beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Technologiesektor liegt die Rendite von Viavi um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Allerdings übertrifft Viavi mit einer Rendite von 3,41 Prozent die mittlere Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche von -1,41 Prozent deutlich und erhält daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Viavi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,62 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 10,68 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,02 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,84 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,54 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viavi mit einem Wert von 736,46 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 78. Dies führt zu einer Einordnung der Aktie als "teuer" und einer schlechten Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.