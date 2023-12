Viavi Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Viavi-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,61 USD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 9,8 USD, was einem Unterschied von +1,98 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,18 USD wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs darüber lag (+19,8 Prozent), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Viavi geäußert wurden. Die letzten Diskussionen beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viavi liegt bei 2,26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation angesehen, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Viavi in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,56 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -4,39 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -18,17 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Viavi mit einer Rendite von -0,03 Prozent im letzten Jahr um 22,53 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.