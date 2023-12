Viavi Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Viavi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,86 USD um -8,09 Prozent unter dem GD200 (9,64 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf über 50 Tage angibt, bei 8,06 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,93 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Viavi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Viavi-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Viavi vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 12,25 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 38,26 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Viavi somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Viavi eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat einen Wert von 11651,5, was einer Differenz von -11651,5 Prozent zur Viavi-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Viavi haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien gemessen, wobei negative Auffälligkeiten zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Viavi für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.