Viavi Aktie: Knallt es bald?

Viavi: Aktuelle Analyse zeigt überbewertete Aktie

Eine aktuelle Analyse zeigt, dass die Aktie von Viavi derzeit überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 623,77, was über dem Branchendurchschnitt von 46,34 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Stimmung gegenüber Viavi hin. Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt die Bewertung "Schlecht" zugeordnet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Viavi derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von +2,92 Prozent, was dieser Einstufung entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von +18,77 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Bewertungen abgegeben, und die Diskussionen waren größtenteils neutral. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Viavi derzeit überbewertet ist und eine negative Stimmung unter den Anlegern herrscht.