Viavi Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite für Viavi beträgt aktuell 0 Prozent, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, der bei 0 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Viavi derzeit 9,61 USD, während der Aktienkurs bei 9,58 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -0,31 Prozent liegt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 8,12 USD, was einen Abstand von +17,98 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet. Somit wird die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Viavi-Aktie wurden 0 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 27,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,58 USD) aus bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Viavi-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 5, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,14 eine überverkaufte Situation, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs somit als "Gut" bewertet.