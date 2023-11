Viavi Aktie: Grund zur Sorge?

Für Viavi gibt es aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenbewertungen in den letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Viavi-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 12,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 52,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (8,05 USD) steigen könnte, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Viavi-Aktie somit eine gute Empfehlung.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Viavi in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 45,61 Punkten, was bedeutet, dass die Viavi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ähnliche Werte, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Viavi-Aktie von 8,05 USD um 17,44 Prozent unter dem GD200 (9,75 USD), was auf ein schlechtes Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 8,18 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Viavi-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.