Viavi Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Viavi 0 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutionellen Analysten das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Auch der aktuelle Kurs von 10,13 USD wurde von den Analysten betrachtet. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 33,27 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 13,5 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Viavi liegt bei 43,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,32 und deutet auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch die technische Analyse zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie der Viavi liegt bei 9,57 USD, während der Aktienkurs selbst bei 10,13 USD liegt, was einem Abstand von +5,85 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positiver Wert von +14,85 Prozent. Die Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit von Anlegern erfahren hat, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Viavi-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.