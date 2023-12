Viavi Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Viavi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 29,87 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 23,37 Prozent, was Viavi um 45,93 Prozent unter diesem Wert platziert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Viavi als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 21,01, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 34,32 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Viavi haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse hin, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Viavi mit -2,8 Prozent Entfernung vom GD200 als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Der GD50 hingegen weist auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +15,99 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Viavi-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.