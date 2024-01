Viatris Inc. Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Viatris wurde der 7-Tage-RSI berechnet und liegt momentan bei 2,96 Punkten, was bedeutet, dass die Viatris-Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Viatris überverkauft ist, mit einem Wert von 10,96. Somit erhält Viatris eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Viatris in den letzten Tagen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer entsprechenden Einschätzung führt. Insgesamt erhält Viatris in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viatris-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +21,38 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +22,75 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind überwiegend positiv für Viatris. Auf dieser Basis erhält Viatris daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Viatris von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.