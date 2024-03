Viatris Inc. Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Viatris in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Trotzdem zeigen 6 von 8 Handelssignalen eine positive Tendenz, was zu einer guten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Viatris derzeit bei 10,48 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 12,05 USD gehandelt wird, weist die Aktie einen Abstand von +14,98 Prozent auf, was als positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,09 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 70,67, was als überkauft betrachtet wird und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher als schlecht bewertet.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Viatris nur gering ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der verschiedenen Faktoren, wobei die Anleger-Stimmung und die technische Analyse als gut bewertet werden, während der RSI und Sentiment/Buzz als schlecht eingestuft werden.