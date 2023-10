Viatris Inc. Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Anleger haben in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Viatris diskutiert. Das führt dazu, dass die Aktie vom Nachrichtenportal mit "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen insgesamt mehr Verkaufssignale als Kaufsignale. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Viatris wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde eine hohe Diskussionsintensität festgestellt, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Allerdings wurde auch eine negative Stimmungsänderung beobachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Basierend auf dem RSI7-Wert, der bei 62,5 liegt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert beträgt 64,13 und führt zu einer gleichen Einschätzung für diesen Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Viatris-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,25 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs (9,11 USD) weicht um -11,12 Prozent davon ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,08 USD) liegt der aktuelle Schlusskurs unter diesem Wert (-9,62 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.