Viatris Inc. Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Viatris-Aktie zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf den Schlusskurs der letzten Handelstage. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 9,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,13 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -7,87 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,36 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,46 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält die Viatris-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Viatris wider. In den letzten Tagen gab es neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Viatris daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Viatris über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin und führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Viatris auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Bewertung neutral. Insgesamt erhält das Viatris-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.