Viaspace Inc Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert von Viaspace liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 50 führt zu einer Einstufung als "Neutral" für die Aktie, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt bei Viaspace derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent, was zu einer Differenz von -5,29 Prozent für die Viaspace-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Viaspace überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Zu den weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von Viaspace war durchschnittlich aktiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Einschätzung für Viaspace.