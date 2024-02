Viant Technology Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Bei Viant zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Viant-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 36,48. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Viant nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Viant veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Viant-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -20,77 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Viant eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.