Viant Technology Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Viant-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,28 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6,87 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +30,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,23 USD liegt mit einem Unterschied von +10,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Viant-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Viant-Aktie sind alle 2 Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -1,75 Prozent fallen könnte. Aus diesem Grund wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst erhält Viant von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 64,79 Punkte, was bedeutet, dass die Viant-Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Viant von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.