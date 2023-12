Viant Technology Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Diskussionen über Viant in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Viant bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI von Viant führt zu einer Einstufung als "Gut", mit einem Niveau von 10,13. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,04 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ist somit "Gut".

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Viant-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,04 USD mit dem aktuellen Kurs von 7,38 USD, ergibt sich eine Abweichung von +46,43 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +29,25 Prozent. Die Viant-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Viant festgestellt. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Viant positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Viant für diese Stufe daher ein "Gut".