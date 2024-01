Viant Technology Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Viant hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,89 USD erreicht, was einem Anstieg um +12,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Somit wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +31,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für die Viant ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Es gibt kein aktuelles Kursziel, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,75 USD, was einem prognostizierten Rückgang um -2,03 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Viant liegt bei 60,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 36 und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Viant also eine gemischte Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, der Analystenbewertung, des Sentiments und des Relative Strength Index.