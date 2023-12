Viant Technology Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die technische Analyse der Viant zeigt, dass der Kurs der Aktie bei 6,87 USD liegt, was +17,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +34,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Viant-Aktie liegt bei 48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,24, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Viant.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Viant in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Viant als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive Bewertungen vor, während keine negativen Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten hinsichtlich des Kursziels liegt bei 6,75 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.