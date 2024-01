Vianet löst Jubelsturm aus!

Die Vianet -Uk-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,935 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von 15,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,83 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von 12,65 Prozent ergibt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vianet -Uk derzeit eine Rendite von 0,73 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im fundamentalen Vergleich mit dem Branchen-Durchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") wird die Aktie als überbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 330,17 gehandelt wird, was einem Abstand von 503 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,72 entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,11 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI von 25,64 bestätigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Vianet -Uk-Aktie in der Analyse mit "Gut" bewertet.