Vianet Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite von Vianet -Uk beträgt derzeit 0,73 Prozent, was 2,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vianet -Uk besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen herrschte vor allem Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Vianet -Uk liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,11 Punkten.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vianet -Uk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,8 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0.855 EUR weicht somit um +6,87 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,62 Prozent), wodurch die Vianet -Uk-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.