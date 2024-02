Vianet Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Vianet -Uk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,85 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,18 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von +38,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,99 EUR) zeigt mit einer Abweichung von +19,19 Prozent ein positives Bild. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (28,45) zeigt, dass die Aktie hier als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Vianet -Uk.

Auch das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Netzwerken überwiegend positive Stimmung herrschte. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen in die positive Richtung und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Jedoch zeigt sich aus fundamentalen Gesichtspunkten ein anderes Bild. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vianet -Uk beträgt 330, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.