Vianet Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Vianet -Uk schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 3,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,14 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert von 25 zeigt an, dass die Vianet -Uk aktuell überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Vianet -Uk wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ist die Vianet -Uk mit einem Kurs von 1,26 EUR inzwischen +16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +43,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.