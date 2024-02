Vianet Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Vianet-Uk Aktie zeigt sich gemäß der technischen Analyse derzeit positiv. Der Kurs liegt bei 1,2 EUR und ist damit um 42,86 Prozent höher als der GD200 (0,84 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 von 0,94 EUR, was einem Abstand von +27,66 Prozent entspricht, wird ein "Gut"-Signal verzeichnet. Somit erhält die Vianet-Uk Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Vianet-Uk Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Vianet-Uk Aktie mit einer Dividendenrendite von 0,73 Prozent eine Unterperformance von 2,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Da die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vianet-Uk in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Vianet-Uk unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.