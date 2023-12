Vianet Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vianet -Uk liegt derzeit bei 330, was bedeutet, dass die Börse 330,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Vianet -Uk zahlt. Dies ist 498 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 55, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vianet -Uk-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,8 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,855 EUR liegt somit deutlich darüber, was einer Differenz von +6,87 Prozent entspricht. Diese Basis führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,78 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber (+9,62 Prozent). Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vianet -Uk liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Vianet -Uk in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Vianet -Uk auch dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend wird die Vianet -Uk-Aktie in verschiedenen Kategorien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.