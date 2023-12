Viad Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Die Dividendenrendite von Viad beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 5,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Diese Rendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viad liegt bei 85. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,95 liegt die Aktie also über dem Durchschnitt (ca. 59 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Viad damit überbewertet und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien ergeben kann. Bei Viad wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem insgesamt "Guten" langfristigen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Viad mit 36,3 USD inzwischen +21,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +40,37 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.