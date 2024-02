Viad Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

In den letzten zwei Wochen wurde Viad von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Viad mit 28,31 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite von -4,53 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Viad-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten, mit insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 40 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von 21,14 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung der Analysten führt daher zu einem "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die Viad mit einem Wert von 50,75 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".