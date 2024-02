Viad Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Die Aktie der Viad wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Viad. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 40 USD, was einer Erwartung von 15,14 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 34,74 USD. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viad 275, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Viad eine Performance von 28,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -5,16 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +33,46 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Viad jedoch 216,54 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.