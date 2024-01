Viad Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Viad-Aktie erhält gute Bewertungen in der technischen Analyse und von Analysten

Die Viad-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Viad-Aktie bei 32,69 USD und ist damit -1,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +20,98 Prozent liegt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Viad-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 40 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Viad in den vergangenen Wochen verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Hingegen wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Viad gemessen, weshalb die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Viad-Aktie in der technischen Analyse und von Analysten gute Bewertungen.