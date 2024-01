Viad Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Der Aktienkurs von Viad verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,8 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 6,95 Prozent, was bedeutet, dass Viad in diesem Branchenvergleich um 11,85 Prozent besser abschnitt. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr 1249,82 Prozent, wobei Viad mit 1231,01 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in der Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Viad ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 85,69 ist Viad deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 53,86 und damit überbewertet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI). Mit einem aktuellen Wert von 70,53 wird Viad als überkauft angesehen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Viad derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.