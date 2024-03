Viad Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Die Diskussionen über Viad auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Viad bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Viad. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,97 Punkte, was bedeutet, dass Viad derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI (Wert: 41,48) ist Viad auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Viad damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Viad derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Viad daher als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 297,11 und liegt mit 448 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 54. Aus dieser Sicht ist die Aktie von Viad überbewertet. Daher erhält Viad auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.