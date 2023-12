Viad Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Viad":

Die fundamentale Analyse von Viad zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 85,69 deutlich teurer bewertet wird als der Branchendurchschnitt von 53,35. Dies führt zu einer Überbewertung um 61 Prozent, weshalb wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung einstufen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Viad in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch war in den letzten Tagen eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Viad in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, weshalb Viad eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse von Research-Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einstufung der Viad-Aktie, mit einem "Gut" und keiner "Schlecht"-Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,17 Prozent bedeutet und die Einstufung als "Gut" bestätigt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Analyse von Research-Analysten.