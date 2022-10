ViacomCBS Registered (B) Aktie: Jetzt geht’s los!

Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien", notiert aktuell (Stand 19:26 Uhr) mit 6.96 CNH sehr deutlich im Minus (-2.47 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,69 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,44) für diese Aktie. Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-RSI ist mit einer Ausprägung von 38,78 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 61,79, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,66 CNH, womit der Kurs der Aktie (7,14 CNH) um -6,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,01 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -10,86 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

5. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide liegt bei einem Wert von 21,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide mit einer Rendite von -32,43 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,13 Prozent. Auch hier liegt Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide mit 32,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

7. Anleger: Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

Damit erhält die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.