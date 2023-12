ViacomCBS Registered (B) Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für Paramount Global untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt neun konkret berechnete Signale (5 "Gut", 4 "Schlecht"), was insgesamt zu einer "Gut" Bewertung führt. Daher wird die Stimmung hinsichtlich Paramount Global als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie bei 15,73 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,79 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,73 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den letzten Monaten zeigte sich nur eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Paramount Global überkauft ist (RSI7: 87,05 Punkte) und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.