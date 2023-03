Via erwirbt Citymapper, um ganzheitliche TransitTech-Lösung weiter auszubauen

New York, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Akquisition treibt die Vision des Unternehmens voran, das Betriebssystem für jeden Aspekt der öffentlichen Mobilität zu sein.Via, das weltweit führende Unternehmen im Bereich TransitTech, gibt heute die Übernahme von Citymapper bekannt, dem führenden britischen Unternehmen für Fahrplanauskunft und Verkehrstechnologie. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde von Via beschleunigt die Akquisition von Citymapper die Vision von Via, eine ganzheitliche digitale Infrastruktur für Verkehrssysteme aufzubauen. Während Vias Software es Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben ermöglicht, ihre ÖPNV-Netze effizient zu planen und zu betreiben, gibt Citymapper den Fahrgästen die Möglichkeit, durch intuitiv gestaltete Apps durch das lokale ÖPNV-Netz zu navigieren. Durch die Integration von Citymapper in die bestehende Plattform ist Via in der Lage, alle Elemente eines ÖPNV-Systems zu verbinden und eine einheitliche Lösung für Aufgabenträger, Verkehrsbetriebe und Fahrgäste anzubieten.Citymapper wurde 2012 gegründet und hat ein branchenführendes Produkt entwickelt, das eine treue und engagierte Nutzerbasis auf der ganzen Welt hat. Mehr als 50 Millionen Nutzer in über 100 Städten nutzen Citymapper, um ihre Fahrten zu planen - mit einer Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, zu Fuß gehen, Radfahren, Rollern, Taxis und anderen lokal verfügbaren Optionen. Die Nutzer können eine Fahrt nach den Kriterien planen, die für sie am wichtigsten sind - Verkehrsmittel, Ankunftszeit, Reisedauer, Kosten etc. Die Citymapper-App hilft dabei, die individuell beste Option auszuwählen und die Fahrt in Echtzeit zu navigieren. Die leistungsstarke Technologie und die Algorithmen von Citymapper, die Daten des öffentlichen Nahverkehrs in Echtzeit einbeziehen und Informationen über Störungen und Verspätungen berücksichtigen, ermöglichen eine einzigartige Fahrtauskunft, die die präzisesten Empfehlungen bietet.Die Citymapper-Technologie wird nun in die TransitTech-Plattform von Via integriert. Aufgabenträger und Verkehrsbetriebe werden Zugang zu Vias Softwareplattform haben, die es ihnen ermöglicht, ÖPNV-Netze zu planen, die reaktionsschnell und flexibel auf sich schnell ändernde Anforderungen reagieren, intelligente multimodale Verkehrssysteme zu betreiben und Daten zu nutzen, um die Leistung kontinuierlich zu verbessern - jetzt vereint mit einer optimierten Erfahrung für Citymapper Fahrgäste. Nach der Übernahme wird die Citymapper-App weiterhin für die weltweite Nutzerbasis zur Verfügung stehen, und Via geht davon aus, dass die globale Reichweite von Citymapper weiter ausgebaut wird."Wir haben den größten Respekt vor dem erstklassigen Produkt und dem Nutzererlebnis, das Azmat und sein Team aufgebaut haben", sagt Via-Mitgründer und CEO Daniel Ramot. "Indem wir unsere Teams vereinen, sehen wir eine spannende Möglichkeit, die Fähigkeiten von Citymapper Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, damit diese das benutzerfreundlichste und passendste Mobilitätserlebnis für ihre Passagiere schaffen können.""Das Team von Citymapper hat ein Jahrzehnt damit verbracht, einige der besten Technologien im Bereich der urbanen Mobilität zu entwickeln, mit dem Ziel, Städte einfacher zu navigieren und den städtischen Verkehr effizienter, nachhaltiger und zugänglicher zu machen", sagt Azmat Yusuf, Gründer und CEO von Citymapper. "Wir teilen diese Vision mit Via und können durch diese Akquisition Citymapper einem größeren Publikum zugänglich machen, unsere Technologie Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben zur Verfügung stellen und die positiven Effekte auf die Städte erweitern."Die Übernahme von Citymapper durch Via folgt auf die erfolgreichen Akquisitionen von Remix im Jahr 2021 und Fleetonomy im Jahr 2020. Diese Übernahmen erfolgen zu einer Zeit, in der die TransitTech-Industrie eine starke Dynamik aufweist und Technologie und Innovation den Weg für eine neue Generation intelligenter und flexibler Mobilitätslösungen ebnen.Über Via: 2012 gegründet, ist Via heute weltweiter Marktführer in der Entwicklung und im Einsatz von On-Demand Systemen und weiteren Technologien zur Optimierung des ÖPNV. Das Unternehmen unterstützt seine Partner dabei, intelligente Netzwerke aus On-Demand-Shuttles, Linienbussen, Sonderfahrdiensten, Werkshuttles und/oder autonomen Fahrzeugen zu planen und zu betreiben. Vias Ziel ist ein effizientes, inklusives und nachhaltiges Mobilitätssystem, in Großstädten wie auch im ländlichen Raum, und für alle Verkehrsteilnehmer - auch solche, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder kein Smartphone besitzen. Gemeinsam mit Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern arbeitet Via daran, die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs zu senken und neue Mobilitätsoptionen anzubieten, die in Bezug auf Komfort und Zuverlässigkeit eine attraktive Alternative zum privaten PKW bieten, und gleichzeitig die Umweltbelastung deutlich reduzieren. Via kombiniert Software-Innovationen mit durchdachter Angebotsplanung und betrieblicher Expertise, um die Art und Weise, wie wir uns bewegen, grundlegend zu verbessern - weltweit mit aktuell mehr als 600 Partnern auf fünf Kontinenten.