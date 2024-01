Via Varejo ADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Grupo Casas Bahia. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Grupo Casas Bahia überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Grupo Casas Bahia besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, und auch in den letzten ein, zwei Tagen sind es überwiegend positive Themen, die die Anleger interessieren.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei zeigen sich interessante Ausprägungen bei Grupo Casas Bahia. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Grupo Casas Bahia derzeit bei 0,33 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,43 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +30,3 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.