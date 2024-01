Via Optronics Ag Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Via Optronics war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Via Optronics gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Via Optronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,75 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,791 USD lag, was einer Abweichung von -54,8 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (0,94 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-15,85 Prozent). Demnach erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Via Optronics-Aktie liegt bei 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 53,62 bewertet, was dazu führt, dass die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Via Optronics.