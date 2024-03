ViaSat Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Viasat liegt das aktuelle KGV bei 113, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 78 haben, als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Viasat mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (11621.49%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Viasat hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -3,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,33 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,16 Prozent hatte, liegt Viasat um 36,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es war keine klare Richtung erkennbar, jedoch haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Viasat unterhalten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich also eine negative Einschätzung in Bezug auf das KGV, die Dividendenrendite und die Aktienperformance von Viasat. Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls neutral bis negativ.