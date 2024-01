ViaSat Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Stimmung am Markt für Viasat-Aktien wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zu Viasat untersucht und festgestellt, dass sie größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Viasat diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation über Viasat in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigt keine eindeutige Veränderung. Es gab keine Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie lässt Rückschlüsse darauf zu, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Viasat mehr als üblich diskutiert, und es wird eine steigende Aufmerksamkeit verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Viasat-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 35,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 30,85 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Viasat somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Viasat-Aktie bei 29,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,13 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -8,19 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 22,01 USD, was einem Abstand von +23,26 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".