ViaSat Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die langfristige Meinung der Analysten über die Viasat-Aktie ist neutral, mit drei neutralen Bewertungen und keinem positiven oder negativen Urteil. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 32,67 USD, was einer potenziellen Performance von 76,39 Prozent entspricht.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Viasat haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und eine negative Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion zur Folge hat.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Viasat-Aktie liegt bei 113,24, was 46 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 77, was zu einer Überbewertung und einer schlechten Einstufung auf Grundlage des KGV führt.