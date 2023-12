ViaSat Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktienanalyse für Viasat zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine neutrale Bewertung. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26,6 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 21,15 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber der Viasat-Aktie, basierend auf veröffentlichten Meinungen in sozialen Medien und Diskussionen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen abgegeben und erwarten eine Entwicklung von 33,46 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 35,5 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Viasat sowohl im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor als auch zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bewertungen für Viasat gemischt ausfallen, mit neutralen Bewertungen basierend auf technischer Analyse und Analysteneinschätzungen, aber einem insgesamt negativen Anleger-Sentiment und einer unterdurchschnittlichen Branchenperformance.