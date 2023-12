ViaSat Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Viasat hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,1 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -20,32 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -1,78 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Viasat in dieser Branche schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Viasat mit einem Minus von 28,57 Prozent unter dem Durchschnittswert von 6,46 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird Viasat in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Viasat zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 28,02 Prozent vom letzten Schlusskurs von 27,73 USD entspricht. Daher erhalten Analysten insgesamt eine "gute" Empfehlung für die Viasat-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Viasat-Aktie von 27,73 USD um -6,63 Prozent vom GD200 (29,7 USD) entfernt ist, was ein "schlechtes" Signal darstellt. Andererseits deutet der GD50, der bei 21,49 USD liegt, auf ein "gutes" Signal hin, da der Abstand +29,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Viasat-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viasat mit einem Wert von 113,24 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einem Abstand von 146 Prozent entspricht. Durch das hohe KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "schlechtes" Rating.