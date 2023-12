ViaSat Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Viasat-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,96 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 25,2 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -15,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich hingegen ein positiveres Bild. Dieser liegt aktuell bei 20,35 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "+23,83 Prozent"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysteneinschätzung für Viasat wird auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 1 positive und 3 neutrale Bewertungen vor. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat verzeichnet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 35,5 USD, was einer Erwartung von +40,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Viasat derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung, was einer Differenz von 11598,75 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich bei Viasat eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Andererseits zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch eine "Gut"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.